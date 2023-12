MasterChef+: descubra qual será a surpresa do próximo episódio

Nesta terça-feira (5), vai ao ar o terceiro episódio de MasterChef+ após as duas primeiras eliminações do programa. A surpresa da noite é que os competidores serão desafiados em uma prova em equipe e divididos em dois times, onde terão de preparar biscoitos natalinos que serão entregues para crianças.

A dificuldade da prova está na escolha das técnicas e dos sabores, já que por se tratar de uma grande quantidade de participantes, qualquer decisão errada pode levar o grupo inteiro direto para a berlinda.

Para ajudar, foram convidados os ex-MasterChefs Gizele e Leonardo, que se destacaram nos desafios em conjunto da 10ª temporada do MasterChef amadores, segundo o Band.com.br.

Os competidores que não conseguirem passar no desafio terão de fazer um rocambole de carne para tentar se salvar. Será preciso transformar uma comida do dia a dia em uma versão sofisticada, servida com molho e acompanhamentos para impressionar os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça. Os autores dos dois piores pratos deixarão o programa.

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

O Paladar tem uma série de receitas testadas e aprovadas que podem ser replicadas em casa. Confira opções de pratos, drinques e sobremesas aqui.