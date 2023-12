Masterchef+: eliminada emociona ao abrir coração sobre como está se sentindo ao deixar o programa

A última exibição do programa Masterchef+ trouxe muita alegria alguns participantes que estarão na semifinal. Entretanto, uma dupla acabou sendo eliminada ao não atender às expectativas dos jurados com o desafio do fettuccine alfredo.

Ida e Rachel foram as duas participantes que deixarm o programa culinário depois da performance em prova. Após isso, Rachel participou de uma entrevista ao portal Band, onde abriu o coração sobre como está se sentindo ao voltar para casa.

‘’Eu estou bem triste. Não vou negar que eu estou triste. Eu não esperava sair nessa terça-feira, eu posso dizer que eu estou arrasada. Porque eu estava indo tão bem, né, e eu queria muito avançar mais”, confessou ela.

Apesar de ser sincera sobre seus sentimentos, durante o bate-papo, Rachel admitiu que sabe que faz parte da competição, porque se você não entrega o resultado esperado, corre o risco de deixar o reality.

O raciocío dela foi de encontro com o de Ida, que confessou que gostaria de estar nos próximos episódios, contudo declarou que sente feliz pela experiência: ‘’Como toda competição, alguém tem que ganhar e alguém tem que perder’', disse ela.