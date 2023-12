MasterChef+: Eliminados dizem que Gizele foi a ‘pé frio’ decisiva; veja vídeo

Ricardo e Elisário foram os eliminados do terceiro episódio do MasterChef+, exibido na última terça-feira (05). A edição contou com a participação de Gizele, que competiu na última edição de amadores, e é claro que não faltaram interações divertidas.

E em entrevista ao QG MasterChef não foi diferente. Tanto Elisário quanto Ricardo brincaram dizendo que Gizele é a “culpada” pela eliminação: “Ela é a maior pé frio da equipe”, falou Rick recebendo a afirmação de Eli. “[Mas] os biscoitos estavam muito gostosos”, completou.

O vice-campeão da 10ª temporada da edição amadores, Wilton, marcou presença no último QG e entrou na brincadeira dos eliminados: “É verdade, de três provas em equipe [da minha edição], a Gizele só ganhou uma. Pé frio ela é? É. Mas, ela fez a massa na mão, é rápida, sempre vai lá e faz. Ela arrasou”.

Confira a entrevista completa:

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.