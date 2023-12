MasterChef+: eliminados do programa falam sobre os planos após deixarem o reality

Nesta terça-feira (12) o MasterChef+ chegou ao seu 4° episódio e se despediu de Ida e Rachel, que foram eliminadas ao entregarem um fettuccine ao molho alfredo com frango à milanesa que não atendeu às expectativas dos jurados.

O resultado veio de uma decisão difícil, visto que Fogaça comentou que todos os participantes cozinharam bem. Por isso, o critério principal para decidir quem sairia foi o aspecto técnico da massa. “Sofri aqui para dar essa notícia”, confessou o veterano antes de anunciar a eliminação.

Em entrevista ao Band.com, Ida declarou com muita alegria que foi feliz ao participar do programa: “Nem no meu mais lindo sonho eu sonhei estar aqui [...] Eu não perdi nada, não perdi nada mesmo. Eu só ganhei com essa experiência maravilhosa”.

Rachel também compartilhou seus sentimentos, descrevendo que a temporada ampliou seus horizontes na cozinha, algo fundamental em sua vida. “Participar do programa valeu muito a pena, porque você vê a dimensão da gastronomia. Eu sempre tive essa ligação com a gastronomia, mas sempre eu e a minha cozinha, eu e o meu fogão”, disse.

Logo ela, que entrou na edição como uma forma de encerrar suas atividades na gastronomia, saiu com planos para continuar cozinhando: “Eu quero continuar cozinhando, não só para minha família. Eu quero cozinhar para mais gente e usar esse dom que eu tenho para expandir as minhas atividades”, conta Rachel. “Como eu sou muito ruim de comércio e de me promover, talvez com a minha participação no MasterChef, isso me ajude.”

