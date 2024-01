MasterChef: ex-participante faz mudança drástica na carreira após participar do reality

No ar desde 2013 através da emissora Band TV, o MasterChef é hoje um dos programas gastronômicos mais populares do Brasil.

Com 10 anos de história, o reality show conta com quatro formatos (um voltado para participantes amadores, um para profissionais, um para crianças e outro para pessoas acima de 60 anos de idade), que somam mais de dez temporadas.

Além de entretenimento, o MasterChef é um grande catalisador de mudanças para quem passa por ele. Foi assim para Luiz Horta, que integrou o elenco da 8ª edição do Amadores, em 2021.

Analista financeiro de formação, o cozinheiro seguiu na gastronomia depois do programa e atualmente utiliza seu perfil no Instagram para ensinar os seguidores a programar e elaborar marmitas congeladas do jeito certo.

Em entrevista ao Band.com, Horta conta que deixou 10 anos de carreira em uma multinacional para focar na cozinha profissional: “Depois do MasterChef, eu quis viver de cozinha, quis trabalhar com o que eu gostava de verdade. Não quis voltar para minha profissão antiga”.

Quando saiu do programa, passou a fazer muitas viagens para trabalhar em eventos, cozinhando muito para os outros, mas pouco para si mesmo: “Eu estava só piorando a minha saúde, comendo mal, engordando”, confessou. Para sanar esse problema, começou a fazer marmitas, mas logo notou que para manter a comida com a textura adequada, e ainda saborosa, era necessário aplicar técnicas adequadas.

Foi assim que Luiz encontrou o nicho no qual trabalha hoje, utilizando o conhecimento da alta cozinha para ensinar seus seguidores nas redes sociais a fazer marmitas que conservam o frescor da comida através do curso Geladeira à Prova de Desculpas (GPD).