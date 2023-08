MasterChef: Ex-participantes contam sobre seus aprendizados mais importantes

No episódio desta semana, que foi ao ar na terça-feira, 22, a primeira prova contou com sete dos participantes mais icônicos de edições anteriores do reality para duelar contra os cozinheiros da 10ª temporada. E, uma verdade é certa: o MasterChef Brasil muda vidas, diversos ex-participantes agora podem trabalhar com a cozinha.

A Band aproveitou o retorno de Estefano, Mohamad, Fernando, Raquel, padre Evandro, Yuko e Paraskevi, e perguntou qual o maior aprendizado que eles tiveram em suas edições. Confira:

Estefano revela que o programa o ajudou a ganhar confiança na cozinha. Mohamad,, pontuou que aprendeu a importância da paciência na hora de cozinhar. Fernando, conta que a pressão do programa é semelhante à que enfrentou profissionalmente, então aprendeu a trabalhar sob pressão. Raquel, diz que teve um processo de autoconhecimento durante o MasterChef.

Yuko contou que aprendeu a entender mais sobre os gostos das outras pessoas. Padre Evandro conta que seu aprendizado foi muito valioso, que em todo lugar, há espaço para quem está chegando. Paraskevi conta que aprendeu a ter coragem e acreditar mais nos seus sonhos.

Confira um resumo do último episódio: