O MasterChef Imersão & Sentidos chega à São Paulo. O evento acontecerá a partir de 20 de agosto, no Shopping Vila Olímpia e será em formato de exposição. Através de tecnologia, o intuito é mostrar curiosidades, informações e entretenimento.

O evento é ideal para os que gostam de culinária, além de apresentar aos sentidos uma nova experiência, junto com uma imersão total no mundo da gastronomia.

De acordo com o portal São Paulo Secreto, a exposição é dividida em sete salas temáticas, com projeções de 360º que mostram um pouco do programa, além de poder experimentar um espumante à base de cacau. Também é possível conhecer o túnel do tempo, com momentos marcantes do MasterChef, além dos bastidores do programa.

Além disso, o espaço também exibirá peças originais usadas e uma réplica do mercado que aparece em todo episódio no canal Band.