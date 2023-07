MasterChef: fãs de Wilson se comovem com a sua morte e tomam decisão emocionante

Semifinalista do MasterChef Profissionais 2022, Wilson Cabral faleceu no dia 21 de julho, aos 40 anos, deixando a esposa Simone e o filho Arthur. Foto: Via Instagram/@wilsonnunescabraljr

O semifinalista da 4ª edição do MasterChef Profissionais, Wilson Cabral, faleceu na última sexta-feira (21) por complicações que teve após um acidente de trânsito em Sorocaba, São Paulo.

Sua morte foi muito sentida pelos admiradores e outros ex-participantes do programa, e seu velório foi pago através de uma campanha solidária nas redes sociais mobilizada por Diego Sacilotto, que foi rival de Wilson na competição do programa da Band em 2022.

Emocionada, Simone, esposa de Wilson disse, em entrevista à Band, que a campanha foi fundamental. Mãe de Arthur, de 9 anos de idade, ela trabalha de forma autônoma, mas Wilson era quem arcava com os gastos principais da família. Com a ajuda dos amigos e dos fãs, o velório e o enterro foram quitados.

“Ele era o meu único provedor. Eu faço o meus trabalhos de papelaria, mas não podia trabalhar fora. Meu trabalho não garante o sustento. Diego pediu: ‘Deixa eu fazer a campanha, por favor. Me manda seu pix’. E aí ele começou a fazer a campanha nas redes sociais. O velório e o enterro foram pagos com o dinheiro dos fãs. Eu agradeço imensamente por isso”, disse.

E acrescentou: “Isso foi muito legal porque eu sabia que ele era respeitado e que todas as mensagens que consegui responder até agora falam a mesma coisa. Além da força que Deus está me dando, a força dos fãs me ajuda muito. Eu vejo o que eu tinha em casa e que eu já sabia. Ele era o Wilson da televisão. Ele era tudo isso e muito mais”.