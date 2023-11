MasterChef: Finalista conta como Edu Guedes e sua madrinha tiveram papel crucial em sua jornada

Disputando ao lado da brasiliense Bárbara pelo troféu da 5ª temporada do MasterChef Profissionais na próxima terça-feira, 14, Franklin revela uma mistura de sensações ao relembrar a trajetória de sua carreira e suas experiências anteriores com o programa, para o qual já se inscreveu anteriormente mas não entrou no elenco.

“Tenho 13 anos de profissão, então eu escutei incontáveis nãos. Eu acho que várias pessoas na minha pele desistiriam da área. Quando eu recebi um não lá [em 2018], eu fiquei bem mal, mas isso me deu mais força, na verdade, para não desistir”, disse em entrevista ao Band.com.

O cozinheiro que vem emplacando receitas bem sucedidas ao longo do jogo também menciona a importância do apoio de seus amigos e familiares, âmbito em que também encontrou uma de suas grandes inspirações: “Na cozinha, tenho uma referência, que era a minha madrinha. Ela me inspirou muito, porque eu lembro muito do sabor da comida dela até hoje”.

“Ela mandava cartas ao Edu Guedes quando eu estava começando na área. Ela falava que um dia ia me ver no programa dele. E eu achava aquilo muito bonitinho, apesar de saber que eu estava muito longe”, relembra o chef.

O finalista encerra sua entrevista antes de seu último duelo cravando um recado muito importante ao seu eu de 2018, quando tentou entrar no MasterChef pela primeira vez: “Você vai passar por muita coisa, as pessoas vão dizer muito ‘não’ na sua cara. Você vai passar muita dificuldade, a sua cabeça não vai dar conta às vezes, mas não desiste, porque a sua estrela vai brilhar, e você é responsável por isso”.

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.