MasterChef: Fogaça faz vídeo explicando motivo de ter se afastado do programa

Quem acompanhou o MasterChef 2023, que chegou ao fim na última terça-feira (12) e elegeu Ana Carolina como campeã, notou uma diferença significativa: o time de jurados estava diferente, contando com a participação de Rodrigo Oliveira ao lado dos já experientes Érick Jacquin e Helena Rizzo. O renomado chef responsável pelos restaurantes Balaio IMS e Mocotó substituiu Henrique Fogaça temporariamente durante a gravação do programa gastronômico.

Nesta sexta-feira (15), Fogaça veio a público através de um vídeo postado na página oficial do MasterChef Brasil, no Instagram, para dar detalhes de seu afastamento temporário.

“Eu estava com muitos compromissos, muitas coisas [...] No fim do ano passado, eu tive aquele desmaio no estúdio... [Estava] um pouco sobrecarregado, dormindo pouco, [com] stress, ansiedade, muito trabalho [...] a saúde em primeiro lugar, né?”, justificou. Confira o vídeo abaixo:

A boa noticia é que esse ‘período sabático’, como o próprio veterano afirma, repôs suas energias, e agora ele está pronto para voltar ao programa! Com mais vigor do que nunca, Fogaça dá as caras na televisão julgando os pratos e orientando os participantes da nova temporada do MasterChef Profissionais, que estreia no dia 19 de setembro, às 22h30 na Band. Veja tudo o que se sabe sobre a nova edição até agora clicando aqui.

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

Que tal aquecer os motores para o MasterChef Profissionais explorando suas habilidades na cozinha? Confira algumas sugestões de pratos para reproduzir em casa! Aprenda a fazer puffs de polenta e gorgonzola, arroz Maria Isabel e Tonjiru.