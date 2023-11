Com lágrimas nos olhos, Maria do Carmo, de 79 anos, fez massagem nas mãos de Henrique Fogaça logo após finalizar seu prato de apresentação na nova temporada de Masterchef+. A cozinheira fez uma “pera delícia com chantilly” que conquistou os jurados e lhe rendeu o avental branco, passando para a próxima fase da competição.

Apesar do prato ter surpreendido o paladar dos jurados, foi o trabalho com massagem terapêutica, ligada às emoções, que chamou a atenção de Fogaça. Quando foi provar o prato, o chef pediu que ela o massageasse. Quando começou a massagem, Maria do Carmo exclamou “mão forte” e o jurado respondeu “de segurar panela”.

A mineira de Contagem diz não ter jurado favorito, mas que é fã dos chefs há muito tempo. “Acompanho o Fogaça desde que ele fazia, nas redes sociais, um programa recebendo convidados e criando um prato na hora. A Helena eu me encantei quando ela desenhou um quadro, pensei: ‘como pode ser artista desse jeito?’, e o Jacquin tem fama de bravo, mas é um doce”, disse à Band.