Masterchef: Fogaça revela os seus segredos de moda e gastronomia

O chef Henrique Fogaça, de 49 anos, contou um pouco sobre a sua relação com a gastronomia e a moda. O jurado do MasterChef, que sempre aparece com looks estilosos e com boinas, afirmou que tem um “estilo diversificado”.

“Eu tenho um estilo bem diversificado, porque transito entre o rock, a tatuagem, o esporte, a gastronomia e um pouco da moda. Então eu procuro me vestir, principalmente para ficar à vontade, não ficar uma coisa muito engessada”, disse ele durante a festa de 30 anos da revista CARAS, que ocorreu na última segunda-feira, 4.

Fogaça ainda revelou que tem uma figurinista no MasterChef que ajuda a montar seus looks no programa. “Tenho uma figurinista no MasterChef e eu dou sugestões de coisas que eu gosto e a gente vai escolhendo juntos”.

“Eu gosto daquele estilo meio Peaky Blinders (série de TV), com a boina, terno, colete, gravata... é bem a minha cara”, completou.

