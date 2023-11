Masterchef+: Jacquin chora e revela problema na família

Um momento emocionante aconteceu nesta última terça-feira (28), durante a exibição do segundo episódio da temporada de Masterchef+. É que Érick Jaquin revelou que pensa na mãe, que está com problemas de saúde, principalmente ao ver idosos à frente da cozinha.

‘’É por razão pessoal. Ela tem idade avançada e não está bem. Então eu fu lá ver ela antes de começar [a gravação], passei três dias lá com ela’', comentou o chef sobre Simone Jacquin, com a emoção saindo do peito e chegando visivelmente aos olhos.

Jacquin acrescentou que ‘‘não tem um momento’' em que não pensa na genitora e acabou relembrando da sua história de vida, citando que a gastronomia faz parte de mais de uma geração na sua família, e ele, ainda, seguiu o grande legado.

‘’História de comida na minha família é história de mulher. Minha mãe cozinhava hoje ela não cozinha mais, mas cozinhava muito bem. Quem ensinou minha mãe a cozinhar foi a minha bisavó, avó do meu pai. Eu sou cozinheiro por isso hoje, pelo cheiro da comida de família’', afirmou.

Como tudo aconteceu durante a eliminação daquele episódio, o chef classificou que tirar alguém do programa seria ‘’muito difícil’'. ‘’Mas é o jogo, faz parte. Percebo, olhando a história da minha mãe, que tem coisa muito pior na vida, né?’', indagou.

Logo em seguida, Jacquin acrescentou que os participantes devem aproveitar os momentos. ‘’E ter uma vida boa do jeito que ela tinha. Mas tudo tem um fim (...) Hoje eu quero homenagear a minha mãe. Estou pensando muito nela’', disse.

Seguindo a liturgia do Masterchef+, o chef anunciou que quem estaria fora dessa vez seria a Irma e Marco, depois da prova do escondidinho, de acordo com informações do portal Band.

