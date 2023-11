MasterChef: Jacquin fala sobre participante desclassificado: ‘falta de profissionalismo’

Na última terça-feira (07) a emissora Band exibiu o 8ª episódio da atual temporada do MasterChef Profissionais, revelando os finalistas e também as fortes emoções que permearam as últimas etapas da competição.

Sem sombra de dúvida, algo que abalou tanto participantes quanto jurados e telespectadores foi a desclassificação de Moisés após um trágico acidente com sua terrine, que foi ao chão nos minutos finais da prova. Dessa forma, sem a menor condição de corrigir o erro, o cozinheiro ficou impossibilitado de apresentar seu prato para a avaliação, e então deixou o programa.

O fato entristeceu profundamente a todos - incluindo Fogaça, que não conteve as lágrimas na despedida - e rendeu comentários de Jacquin em entrevista ao Band.com: “É muito triste, mas é falta de profissionalismo. Imagina se acontece em um restaurante, pronto para servir os clientes? Nunca aconteceu isso no MasterChef, e espero que nunca mais aconteça, porque realmente é muito triste”, lamenta. “Estou muito triste por ele, ninguém merece isso”.

Ainda assim, o chef confessa que também já cometeu deslizes ao longo de sua carreira e aconselha: “Esquece. É passado. Já era, já aconteceu”.

Receitas testadas e aprovadas

