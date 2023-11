MasterChef+: Jacquin revela lugar inesperado onde encontrou cozinheiro

Nesta terça-feira (21), acontecerá a estreia de mais uma edição da temporada MasterChef+. Esse formato do programa reúne participantes com mais de 60 anos de idade. Esta será a 2ª temporada do programa 60+.

Conforme informações do portal Band, serão 20 idosos que irão disputar o tão famoso avental do MasterChef, com o nome exclusivo do participante. Os competidores também enfrentarão avaliações dos renomados jurados Helena Rizzo, Érick Jacquin e Henrique Fogaça.

Já reunidos pela primeira vez, aconteceu uma situação inusitada, em que Jacquin comentou em qual lugar poderia ter visto um dos cozinheiros: na balada! Isso mesmo. Enquanto o participante comemorava uma conquista dançando, Jacquin não ficou quieto.

“Acho que já te vi na balada”, comenta o chef. “Eu acho que sim, no baile funk”, responde o cozinheiro.

Em outro momento, Henrique Fogaça trouxe emoção ao citar para um dos concorrentes dali que, caso ele chegasse até a semifinal, receberia o chapéu que o chef está usando, emocionando o participante. Ou seja, a 2ª temporada do programa 60+ promete!

