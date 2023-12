MasterChef na Globo? Descubra qual será o futuro do reality culinário mais famoso do Brasil

O programa culinário mais popular do Brasil, o MasterChef, está em exibição há dez anos na Band, com diferentes temporadas, mas nos últimos meses têm circulado boatos pela internet acerca da possível mudança para a emissora da Rede Globo.

No entanto, um dos colunistas do portal iG, Gabriel Perline, desmentiu a informação que tem chegado a vários veículos pautando-se no fato de que as inscrições para a edição com cozinheiros amadores para 2024 já estão abertas.

Embora as gravações tenham início previsto somente para abril, a temporada já entrou em fase de pré-produção, que nada mais é do que a análise de candidatos em potencial para compor o elenco, que acontecerá logo nos primeiros dias de janeiro do próximo ano.

A ficha de inscrição está disponível no site oficial da Band e exige um vídeo de apresentação e preparo de uma receita com 15 minutos de duração. Além disso, há a garantia da participação integral dos jurados presentes nas temporadas do Profissionais e do +: Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Érick Jacquin.