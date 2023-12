Masterchef: Paola Carosella revela segredo inédito dos bastidores do programa

Paola Carosella, ex-jurada do Mastechef, participou do podcast RivoTalks e acabou revelando os bastidores do programa, mais especificamente a parte que envolve a avaliação dos pratos dos participantes.

O entrevistador citou que o público percebe que, as bancadas, no momento dos chefs provarem os pratos, estão limpas. Portanto, o grande questionamento é se os alimentos não estão frios, ou se algum competidor não é prejudicado.

‘’Na teoria, é segredo do programa, mas como eu já ouvi muitas pessoas falando, eu vou contar’', disse. Inicialmente, a chef afirmou que o tempo para cozinhar é exatamente o que aparece aos telespectadores em casa, porém, os cozinheiros fazem 2 pratos.

‘’Eles têm que montar dois pratos iguais. Na hora que a prova acaba, você coloca uma cloche em um dos pratos, que fica na bancada, todos os participantes saem, e o outro prato vai para uma sala do lado da bancada onde vocês veem, onde a gente senta e come o prato quente’', afirmou.

Enquanto os cozinheiros estão fora e os jurados estão experimentando os pratos e fazendo diversos comentários entre eles sobre toda a preparação, a ‘‘equipe de culinaristas’’, como continuou explicando Paola, limpa todas as bancadas. Há, ainda, a pausa de 1 hora para o período de almoço.

‘’E então a gente volta e faz a avaliação que vocês veem na câmera, com esse segundo prato, muitas vezes frio. Mas, quando a gente achava que era necessário que o prato estivesse quente, tinha um micro-ondas do lado para aquecer. Então, a gente tinha duas avaliações, a primeira e a segunda’', completou.

