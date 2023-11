MasterChef+: Participante impressiona por semelhança com jurado; veja

Um participante do MasterChef+ chamou atenção na estreia da 2ª temporada do programa, nesta terça-feira (21/11), por ser parecido com Henrique Fogaça. Tatuado, de boina e com uma receita nas mãos para apresentar aos jurados, Eduardo, de 62 anos, foi chamado de irmão do chef por Érick Jacquin.

“Você parece o irmão dele, o irmão mais jovem”, brincou o chef. Fogaça logo entrou na brincadeira: “Você é dos meus, ein”.

O cozinheiro amador apresentou aos jurados um filé mignon com molho de pimenta e batatas ao murro e ganhou o avental para participar do MasterChef+.

Segundo o Band.com.br, Eduardo nasceu em São Paulo, mas vive em Porto Alegre (RS) desde criança. Com uma carreira consolidada como tatuador, ele começou a cozinhar em 2008 após fazer uma cirurgia bariátrica.

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar tem uma série de receitas testadas e aprovadas que podem ser reproduzidas em casa, confira aqui.