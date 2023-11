MasterChef+: participante surpreende Jacquin com versão de prato francês; confira reação do chef

No segundo episódio do MasterChef+ 2023, que será exibido a partir das 22h30 nesta terça-feira (28), Ida conquistou Erick Jacquin ao preparar um prato francês e recebeu elogios do chefe.

A participante mais velha da edição se aventurou e preparou um cassoulet, um cozido francês preparado com feijão branco e carnes - prato parecido com a feijoada.

No momento da avaliação, de acordo com a Band, a participante expressou sua preocupação: “Imagina fazer um prato francês para um francês”, disse Ida.

Tudo ficou ainda mais tenso quando Jacquin afirmou gostar muito do prato. No entanto, tudo aparentemente deu certo quando ele deu sua opinião sobre o prato: “Não é um cassoulet, mas é muito bom. Uma versão um pouquinho diferente. Precisa ser corajosa, e você foi muito bem”, disse ele.

Receitas testadas e aprovadas

