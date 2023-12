Masterchef+: Prato típico brasileiro ganha o coração do Jacquin: ‘cartão-postal do Brasil’

Nesta última terça-feira (12), a moqueca foi a estrela de uma das provas do Mastechef+. Antes de relevar o prato típico brasileiro que seria reproduzido pelos competidores, os chefs descreveram as características do alimento.

No desafio, os cozinheiros com mais de 60 anos deveriam revezar o fogão em duplas em cerca de 10 minutos e os preparos deveriam seguir suas devidas ordens. Nesse contexto, o destaque da descrição foi para Érick Jacquin.

“É um dos pratos mais emblemáticos da cozinha brasileira, também porque é um prato que têm raízes portuguesas, africanas, indígenas e representa muito essa mistura linda que é o Brasil”, comenta Helena Rizzo.

Com os participantes acertando os palpites, o prato então foi revelado na bancada. “Eu acho que a moqueca poderia ser o cartão postal do Brasil, da gastronomia brasileira’', complementa Jacquin, citando as formas que a iguaria poderia ser feita.

“Moqueca é um prato tão bom que poderia ser um prato francês”, disse, ainda, gerando grande exclamação na cozinha. ‘’Era só o que faltava’', brincou o chef Henrique Fogaça, conforme o vídeo divulgado pelo portal Band.