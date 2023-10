MasterChef Profissionais 2023: Ana Paula Padrão critica participantes em dinâmica do leilão

Na última terça-feira (26), ocorreu um leilão no MasterChef Profissionais 2023, e os competidores disputaram pratos tradicionais da gastronomia. Mas o desafio não era tão simples e os cozinheiros precisaram preparar versões veganas dessas receitas.

Ao contrário do leilão da 10ª temporada com amadores, os participantes profissionais foram mais comedidos e ninguém ficou com apenas 10 minutos de prova, como aconteceu com Jucy na última edição.

Para a apresentadora do programa, Ana Paula Padrão, isso aconteceu porque os cozinheiros estavam prevendo algum tipo de reviravolta na prova.

“Eram pratos muito tradicionais, que todo mundo conhece, que todo mundo já fez alguma vez na vida”, disse ao Band.com. “Eu acho que eles estavam achando aquilo estranho, porque eles quase não arriscaram. Eles deram poucos lances, eles ficaram mais na deles.”

“Eles já estão começando a esperar as mudanças, as pegadinhas, do MasterChef e estão com um pouco de medo disso, estão meio receosos”, completou Ana Paula.

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

Assim como o MasterChef, o Paladar tem uma série de receitas, que são testadas e aprovadas, e podem ser replicadas em casa, confira aqui!