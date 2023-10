MasterChef Profissionais 2023 e Ana Paula Padrão: como o acidente afeta o programa

A apresentadora do MasterChef Profissionais 2023, Ana Paula Padrão, revelou na última segunda-feira (23) que seu marido, Gustavo Diament, está internado com alguns ossos quebrados após sofrer um acidente durante um assalto no fim de semana. A pergunta que fica é quem ficará responsável pelo programa na ausência dela, que está acompanhando o companheiro na recuperação.

Os fãs de MasterChef podem ficar despreocupados, pois não haverá mudanças no reality. Para quem não sabe, o programa é gravado meses antes de sua transmissão, portanto, Ana Paula seguirá aparecendo nos episódios, conforme revelou o portal Metrópoles.

Nas redes sociais, a apresentadora relatou que o marido precisou ser internado em um hospital de São Paulo após sofrer uma queda de sete metros de altura na Rodovia Dutra.

“Ele tem as duas escápulas quebradas em vários lugares, uma vértebra no meio da coluna fraturada, uma outra vértebra na base da coluna fraturada, e ele quebrou a bacia. Até agora são os achados. Tem outros exames para fazer. Por enquanto está descartada a cirurgia”, explicou.

