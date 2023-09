MasterChef Profissionais 2023: quais foram os três eliminados do 1˚ episódio?

Acaba de ir ao ar o primeiro episódio da 5ª edição do MasterChef Profissionais, comandado pela apresentadora e jornalista Ana Paula Padrão. O programa foi ao ar nesta terça-feira (19) a partir das 22h30 na Band.

A temporada que se iniciou com 14 participantes, experientes na cozinha, cujos pratos estão sendo julgados pelos jurados Érick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça já começou a todo vapor, eliminando três cozinheiros de uma só vez.

No primeiro episódio, os competidores foram divididos em duas turmas e cada uma recebeu um desafio. A primeira turma teve uma caixa misteriosa que revelou que os participantes teriam que montar um prato profissional com um ingrediente peculiar: pé de galinha.

Quem levou a melhor na primeira prova da edição foi o Franklin, que fez um caldo de pé de galinha que conquistou os jurados. Quem deixou o MasterChef e foi eliminada na primeira rodada foi a Rebeca, os chefes pontuaram que faltou cor e sabor no prato feito por ela.

A segunda turma, também recebeu uma caixa misteriosa com vários produtos. Os cozinheiros tiveram que montar um prato profissional com diferentes ingredientes surpresa enlatados.

Quem conquistou a primeira colocação no desafio foi Vinícius, os chefes consideraram que ele fez o trabalho mais inteligente com os enlatados. A eliminada da noite, nesta rodada, foi Keyla. Helena Rizzo explicou para a cozinheira que seu prato deixou muito a desejar, o purê de grão de bico não funcionou e faltou sabor na composição.

Na terceira rodada, na qual descobrimos o próximo eliminado, os cozinheiros que ficaram em último lugar nas duas primeiras provas tiveram que formar um time.

O chef Fogaça criou dois menus, denominados terra e mar, para serem executados e servidos pelos participantes. No restaurante, o programa recebeu 30 convidados, todos influenciadores da área da gastronomia. O desafio era executar os pratos apresentados por Fogaça com abundância e perfeição.

Na hora da avaliação, após um trabalho caótico, de acordo com os jurados, o ponto alto do menu terra foi o ragu e a sobremesa de gelatina. Já no menu mar, os problemas foram maiores, apesar do sagu ter ficado bom, não tinha nenhum sabor doce. “Vocês são profissionais, deveriam entregar trabalho profissional”, cobrou Érick Jacquin.

O terceiro eliminado do dia, por decisão unânime dos jurados, foi Eduardo - escolhido como chef da equipe para comandar a cozinha na hora da prova, mas por falta de pulso e organização acabou levando a responsabilidade pela falha na entrega.

No final do episódio, Rebeca, Keyla e Eduardo deixaram o programa. Agora, restam 11 participantes na competição, que retornam para a cozinha no segundo episódio que vai ao ar na próxima terça-feira (26), às 22h30 na Band.

