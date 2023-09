MasterChef Profissionais 2023: Saiba onde trabalham os participantes do reality

Na última semana, o público conheceu os 14 participantes da 5ª temporada do MasterChef Profissionais. Muitos deles estão em restaurantes renomados, têm seus próprios estabelecimentos ou atuam na organização de eventos, segundo o Band.com.

Confira com o que cada um dos participantes trabalha:

Bárbara: nascida em Brasília, ela é dona de um restaurante na capital, chamado Afeto. A chef também já trabalhou no Terraço Itália, D.O.M e Pujol.

Bruna: atua como personal chef e trabalha em um hotel em San Diego, nos EUA, onde mora desde 2016.

Bruno: trabalha no restaurante De Segunda, dos chefs Gabriel Coelho e Júlia Tricate. Antes, o paraense esteve no restaurante Pipo, do chef Felipe Bronze.

Cíntia: É chef executiva no Mondo Pane, com dois endereços em São Paulo (SP), no Hotel Quality Vila Olímpia e no Hotel Transamérica Executive. Além disso, ela também comanda um serviço de catering, o Manje Culinária.

Eduardo: passou 13 anos na França, onde trabalhou com o chef estrelado Christian Constant. No país, inaugurou seu restaurante, o Le Pario. Anos depois, ele voltou a Florianópolis (SC) e reabriu seu negócio.

Franklin: passou pelo MasterChef Profissionais em 2018, mas perdeu as seletivas da temporada. Ele passou por restaurantes premiados em Portugal e na Irlanda. Atualmente, é confeiteiro no Ema, da chef Renata Vanzetto.

Keila: é dona de um buffet que realiza grandes eventos e também atua como personal chef.

Moisés: depois de trabalhar em restaurantes em Pipa (RN) e Jericoacoara (CE), ele passou a atuar como chef consultor, dando orientações para restaurantes.

Raquel: chegou a comandar o Rota Leste, em Brasília (DF), mas para ter mais tempo com as filhas, apostou nos trabalhos como personal chef, organizando pequenos eventos.

Rebeca: trabalhou em restaurantes renomados, como o Copacabana Palace e o Evvai. Hoje, ela é personal chef, organizando pequenos eventos.

Rozana: estagiou com Elisa Fernandes, campeã da 1ª temporada de amadores do MasterChef Brasil, e com Renata Vanzetto. Atualmente, a mineira trabalha em um bistrô corporativo.

Tarek: começou fazendo esfihas e outras comidas árabes para vender e, hoje, tem um restaurante na zona sul de São Paulo (SP).

Vinicius: trabalhou com chefs renomados como Pedro de Artagão e Cris Leite. Atualmente, ele tem seu próprio restaurante, o Casa Tavares, em Campo Grande, no Rio de Janeiro.

Yuri: comanda um restaurante em Caraíva (BA) ao lado de sua esposa, Joanna, chamado Dêze. Ele chegou a trabalhar com chefs premiados como Ivo Faria e Léo Paixão.

