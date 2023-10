MasterChef Profissionais 2023 tem desentendimento entre Fogaça e Jacquin: ‘Ele não sabe de nada’

Embora na maioria das vezes os jurados do MasterChef Profissionais 2023 concordem entre si, há situações em que discordam completamente, como quando Ana Paula Padrão pergunta o que eles fariam nas provas caso estivessem no lugar dos participantes.

No episódio da última terça-feira (24), Henrique Fogaça e Erick Jacquin divertiram os telespectadores com suas opiniões, conforme o Band.com.br.

Tudo começou quando Fogaça disse que faria anchova com creme de ervilha no desafio. Enquanto escutava a proposta, Jacquin balançou a cabeça em negativa e deu a entender que não gostou da ideia. “Ele não sabe de nada, tá no estágio um”, retrucou o chef paulista.

Questionado sobre o que faria, Jacquin disse que apostaria em um “espaguete com aspargos”. A ideia do francês não foi bem vista por Fogaça: “A porta está ali grande, gigante”, brincou.

Por fim, Helena Rizzo contou que faria linguine ao vôngole, mas Jacquin também implicou com a receita dela e alegou que o tempo não seria suficiente, sendo retrucado logo em seguida: “É facílimo, vôngole é rapidíssimo, eu faço vôngole mais rápido do que você enrola um espaguete no aspargo”, respondeu Rizzo.

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

Assim como no MasterChef, o Paladar tem uma série de receitas testadas e aprovadas que podem ser reproduzidas em casa, confira aqui.