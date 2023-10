MasterChef Profissionais: 5° episódio da temporada promete desafio novo; confira

A 5ª edição do MasterChef Profissionais chega ao seu quinto episódio na próxima terça-feira (17), e os participantes enfrentarão a primeira prova fora dos estúdios da Band. Gravado em Juiz de Fora, Minas Gerais, o desafio exigirá que os sete cozinheiros que ainda estão na disputa sirvam 200 funcionários da usina de aço Arcelor Mittal.

Para realizar a prova, os chefs serão divididos em dois times para preparar um prato principal e uma sobremesa baseada na culinária mineira. É obrigatório que utilizem a brasa para cozinhar pelo menos um alimento de uma das refeições, conforme aponta o veículo de notícias Bem Paraná. Dado o público numeroso, as porções deverão ser preparadas em grandes quantidades, e as duas equipes contarão com o auxílio de ex-participantes do MasterChef amadores nessa empreitada.

Já na segunda prova, de caráter eliminatório, os competidores que tiveram mau desempenho na etapa anterior terão de fazer um embutido do zero com frutos do mar seguindo as orientações de Rodolfo Villar, do projeto A.MAR. Depois da iguaria feita, cada um deverá utilizá-la para para preparar uma deliciosa refeição e, tendo conquistado a aprovação dos jurados, garantir a permanência no jogo.

Receitas testadas e aprovadas

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.