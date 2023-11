MasterChef Profissionais: 8° episódio foi ‘show de horror’, diz Helena Rizzo

Nesta terça-feira (31) o 8° episódio do MasterChef Profissionais 2023 foi marcado por muita tensão na prova de serviço liderada por Helena Rizzo. Os cozinheiros desagradaram a jurada não somente com o resultado da receita - em especial nas entradas, preparadas por Vinícius - mas também com a bagunça deixada na coziha ao final da prova.

“A pia está um show de horror”, exclamou a chef alegando que sequer entraria na cozinha caso o espaço continuasse no mesmo estado, ainda que faltasse pouco tempo para auxiliar os competidores na dinâmica, conforme aponta o Band.com.

Antes da entrega dos pratos aos convidados, Helena identificou os erros dos cozinheiros rapidamente e os ajudou nos ajustes, e depois da degustação ela contribuiu com sua avaliação, ressaltando que a desorganização de Vinícius foi inadmissível: “Mano do céu, horrível essa pia. Horrível! Ingredientes frescos misturados com lixo e com garrafa pet, horrível. Uma pia dessa em um serviço é inadimissível, tu vai para a eliminação”.

Ainda assim, a jurada não deixou de reconhecer bons pontos do participante: “Tu teve tempo para fazer e algumas coisas poderiam estar um pouco mais delicadas, por exemplo o corte. Tempero achei que tinha muito vingre na salada, muito molho nas folhas e faltou um pouquinho de sal. A beterraba ficou com a cocção perfeita, ponto ótimo, defumadinho do queijo ótimo, mas botou pedaços muito grandes de queijo”.

