MasterChef profissionais: após desentendimento, participante desabafa nas redes

No último episódio do Masterchef, alguns ex-participantes fizeram um retorno especial ao programa para ajudar os competidores da quinta edição do Profissionais na preparação dos pratos. No entanto, muitos internautas observaram que Vinicius parecia estar agindo de forma sarcástica e desrespeitosa em relação a Helton, que estava na mesma equipe que ele, em várias ocasiões.

Numa ocasião, Vinicius fez uma comparação entre a aparência de Helton e “Felipe Dylon”, insinuando que duvidava da habilidade dele na cozinha.

Diante da repercussão do incidente, Helton publicou uma mensagem agradecendo por ter tido a oportunidade de retornar ao programa. No entanto, expressou sua lamentação por ter que cozinhar ao lado de um participante arrogante.

