MasterChef Profissionais: Bárbara emociona ao garantir lugar final: ‘Não imaginava’

A atual edição do MasterChef Profissionais já está chegando ao fim e cada participante marcou o programa com excelência e criatividade. Agora, após intensas provas, o duelo fica entre Franklin e Bárbara, que conquistou a última vaga para a final ao enfrentar três provas de nível elevado e com oponentes de peso.

Alegre por ir tão longe na competição, a brasiliense, em entrevista ao Band.com, admite estar “nas nuvens”. “Eu não imaginava [que estaria na final], não pela minha capacidade, mas porque a gente vai encontrando tanta gente legal, tanta gente profissional no caminho e, cara, é muito difícil”, revela.

Bárbara foi responsável pela melhor terrine en croûte do último desafio, mesmo nunca tendo elaborado o prato antes, pois manteve o foco com calma e obteve um ótimo desempenho. “Quando você está focada, você consegue administrar bem o tempo, consegue prestar atenção no que você está fazendo, então eu me apeguei a isso e abracei”, relata.

Celebrando o fato de estar na final (que acontece na próxima terça-feira, dia 14) ao lado de Franklin, alguém que considera um profissional inspirador, ela não deixa de mencionar que estar tão próxima da vitória MasterChef não é apenas um sonho, mas também uma responsabilidade de representar sua família e fazer valer seu apoio.

PUBLICIDADE

“Eu estou longe dos meus filhos, das pessoas que me acolhem e, principalmente nesta reta final, eu sinto muita falta disso [...] Galera, eu estou na final por vocês. Cheguei à final por vocês”, diz emocionada.

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar possui uma série de receitas testadas e aprovadas que são extremamente saborosas, e podem ser feitas no conforto de casa, agradando a todos os gostos. Confira aqui.