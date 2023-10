MasterChef Profissionais: Chef eliminada dá depoimento emocionante; confira

No quinto episódio do MasterChef Profissionais 2023, exibido na última terça-feira (17), após performar mal em uma prova de embutidos de frutos do mar e desagradar o paladar dos jurados com o resultado final do prato, a cozinheira Cintia foi de vencedora da semana anterior para a eliminada da vez.

A saída foi resultado de uma sucessão de deslizes tanto na prova em equipe, onde um dos times foi liderado por Cintia e perdeu, quanto na etapa da belinda, onde ela se atrapalhou na hora de produzir um embutido com peixes e frutos do mar e apresentou um prato abaixo do esperado para o nível da competição.

Em entrevista ao Band.com, a recém eliminada afirma que é triste deixar o reality, mas ainda assim celebra suas conquistas: “Só de ter participado desses episódios e ter sido uma voz tão diferente, tão destoante, já me sinto vitoriosa”. A cozinheira que se mostrou muito direta ao longo do programa faz questão de destacar de onde veio e que chegar até o momento atual já é uma grande vitória: “Não venho de escolas renomadas. Sou de família de trabalhadores”.

Acreditando que sua participação na edição causou um impacto positivo, Cintia acrescenta: “Foi super importante estar aqui, porque eu tenho certeza que mulheres pretas, mães-solo, mulheres merendeiras que estão na base da cozinha, elas vão olhar pra mim e vão saber que também é possível sonhar”.

Muito emocionada, a cozinheira encerra cravando seu compromisso com a segurança alimentar: “Eu tenho uma missão que é muito política. Eu luto pelo direito das pessoas se alimentarem”, disse em relação ao público com quem trabalha, que vive na região da Cracolândia, em São Paulo. “Se essa minha trajetória tocar no coração de alguém e quiser vir lutar aqui comigo pra garantir o direito das pessoas que não têm o que comer, é só chegar junto”.

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

Faça refeições dignas de MasterChef conferindo as receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno existem sugestões de almoços, jantares, sobremesas, bebidas, petiscos e muito mais. Acesse aqui.