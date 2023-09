MasterChef Profissionais: Chef eliminado do programa tem restaurante premiado

Eduardo teve uma rápida passagem no MasterChef Profissionais 2023, mas apesar disso, tem uma grande trajetória no universo da gastronomia, trabalhando com chefs renomados e sendo proprietário do restaurante eleito como o melhor de Florianópolis, em Santa Catarina.

O chef e sua esposa viveram por 13 anos na França, e viveram da gastronomia no país, ela na área administrativa, e ele na cozinha. Após 9 anos, ele decidiu abrir seu próprio negócio.

Segundo a Band, Eduardo teve como objetivo no reality mostrar sua equipe para o Brasil, representando todos os que trabalham com ele. O chef é proprietário do Le Pario, que mistura “Paris” e “Rio”, que hoje, é eleito o melhor da cidade.

Receitas testadas e aprovadas

