MasterChef Profissionais: Chef eliminado do reality conta que teve que fugir do seu país de origem

No segundo episódio do MasterChef Profissionais 2023, que foi ao ar nesta terça-feira (26), Tarek não conseguiu executar uma boa performance na prova do leilão, caindo na belinda e tendo de enfrentar a prova eliminatória do tomate, onde os cozinheiros elaboraram receitas doces e salgadas com o ingrediente.

Nesse desafio, Tarek surpreendeu negativamente o paladar dos jurados ao entregar uma gelatina de tomate feita com água de cebola, e foi o eliminado da vez. Em entrevista ao QG MasterChef, ele relembrou um pouco da sua história e se emocionou com o carinho que vem recebendo desde que entrou no reality. “Saí da Síria adolescente, e não me sentia acolhido lá, como me senti aqui. Não tenho palavras e fico muito feliz”, disse.

Sírio, o chef deixou sua terra natal para fugir da guerra. “Eu ainda era estudante, estava trabalhando e, de repente, chegou uma guerra no país, uma guerra em que eu não queria servir”, contou na entrevista. Seu destino foi o Rio de Janeiro, em 2016, onde conseguiu emprego em uma fábrica de salgado.

As condições daquele trabalho eram degradantes; Tarek não recebia em dinheiro, mas em esfirras para se alimentar, e dormia em um quarto abarrotado de pessoas. Felizmente ele conseguiu sair da situação e passou a ganhar a vida fazendo kibes e esfirras para vender em uma barraca de comida árabe.

O negócio cresceu, ele se aprofundou na gastronomia e tornou-se um grande chef. Embora tenha sido eliminado logo no início da competição, Tarek vê que o MasterChef abriu mais portas para o seu trabalho, e é muito grato por sua breve participação. “O máximo que posso fazer é agradecer a todos. Eu ganhei a vida com esse programa”, disse ao Band.com.

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

Expanda suas habilidades culinárias através de nossas receitas exclusivas! Aprenda elaborar deliciosas sobremesas, refeições e drinques, simples e sofisticados, conferindo sugestões disponíveis aqui.