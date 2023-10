Masterchef Profissionais: Chef Fogaça dá dicas de como preparar miúdos

Muitos brasileiros têm uma relação de amor e ódio com miúdos. Enquanto o fígado de boi é um ingrediente popular em muitas cozinhas regionais, outros miúdos, como o cérebro de boi, língua de porco e fígado de pato, podem não ser tão bem recebidos.

No entanto, os competidores do MasterChef Profissionais mostraram que é possível transformar essas carnes em pratos deliciosos, como evidenciado na prova de eliminação da última terça-feira,10.

Henrique Fogaça, um dos jurados do programa, observou em entrevista ao Band.com.br que muitas pessoas não estão acostumadas a consumir miúdos como pulmão, coração, fígado e rim. No entanto, ele acredita que um bom cozinheiro profissional deve ser capaz de trabalhar com qualquer ingrediente, independentemente de sua popularidade.

Para aqueles que desejam se aventurar no mundo dos miúdos, o Chef Fogaça oferece duas dicas essenciais:

Prestar atenção no ponto da peça: É crucial garantir que a carne atinja a textura ideal, evitando que fique crua ou excessivamente cozida. Investir nos temperos: Os miúdos podem se beneficiar enormemente de uma boa dose de tempero, elevando o sabor do prato a novos patamares.

Receitas testadas e aprovadas

