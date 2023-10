MasterChef Profissionais: Chef vence prova e tem reação tensa: ‘Gente falsa’

O quarto episódio do MasterChef Profissionais 2023 foi ao ar nesta terça-feira (10), exibindo uma prova eliminatória que foi capaz de deixar os participantes aos nervos.

Desclassificando um cozinheiro e eliminando outro, o desafio de preparar um trio de entradas com miúdos selecionados previamente por Yuri foi um sucesso para Cíntia, que realizou uma entrega excelente e agradou o paladar dos jurados Érick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo.

A cozinheira chorou muito ao subir no mezanino, resultado da pressão que enfrentou dos colegas de competição. Na primeira prova da noite, ela foi um dos destaques negativos da equipe liderada por Bárbara, e argumentou que foi prejudicada na distribuição de tarefas. Os colegas discordaram de sua fala e, assim, um desentendimento começou.

Na belinda, Yuri escolheu para Cíntia os miúdos mais difíceis de serem cozinhados sob a alegação de estratégia de jogo, e, durante o preparo dos alimentos, a competidora ainda ouviu daqueles que estavam no mezanino que ela seria a eliminada da vez.

Mas, em uma grande reviravolta, Cíntia pôde mostrar a excelência do seu trabalho e ainda recebeu elogios de Helena Rizzo. “Sou de uma família de merendeiras, de cozinheiras. É isso o que eu vim mostrar, pra que essas mulheres que estejam em casa se sintam representadas por mim, porque a gente pode sonhar”, celebrou em entrevista ao QG do MasterChef.

Agora que garantiu mais uma semana no programa, a tensão entre os chefs sobe ainda mais, e a campeã da prova assegura que se manterá focada no jogo: “Eu não tô querendo batidinha nas costas de gente falsa, afinal entrei no jogo, preciso cozinhar bem e não posso perder o foco”.

