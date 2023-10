MasterChef Profissionais: chefs enfrentam desafio com 200 pessoas; entenda

Ontem foi o dia em que a cozinha do MasterChef Profissionais pegou fogo! A Band TV exibiu na terça-feira (17/10), a partir das 22h30, o quinto episódio do MasterChef Profissionais. Em uma prova externa grandiosa, os 7 aspirantes ao troféu desembarcaram em Juiz de Fora (MG), onde tiveram a missão de servir 200 funcionários da usina da ArcelorMittal.

Os competidores se dividiram em dois times para elaborar um prato principal e uma sobremesa inspirados na gastronomia mineira. Os grupos ainda foram obrigados a usar a brasa em algum processo das duas receitas.

Segundo a Band, os concorrentes contaram com a ajuda dos ex-participantes mineiros do MasterChef amadores: Helton (6ª temporada), Larissa e Bruno (9ª temporada) e Luma e Dielen (10ª temporada) ontem. O clima de desespero tomou conta do ambiente. A melhor equipe venceu a disputa e garantiu mais uma semana no jogo.

Receitas testadas e aprovadas

