MasterChef Profissionais: descubra o campeão da 5ª temporada

Acaba de ir ao ar o último episódio da 5ª edição do MasterChef Profissionais, registrando o duelo entre os finalistas Franklin e Bárbara - dois cozinheiros que, segundo a chef e jurada Helena Rizzo têm “muita personalidade”.

A temporada foi uma das mais dramáticas, clima que compôs a maior parte dos episódios, e na final não foi diferente. Além de contar com a presença dos participantes anteriores, o programa também recebeu os familiares de cada competidor, e a prova exigiu um menu de seis passos, e ao menos um dos pratos tiveram de ser preparados na brasa.

Na entrada, Bárbara preparou uma massa de pastel com vinagrete de polvo e molho de jiló e um croquete de vatapá com camarão; já Franklin explorou as diferentes texturas que uma cenoura pode oferecer em um prato com nhoque, coalhada seca, picles e farofa de rapadura, além de uma manjuba com molho de açaí.

Como pratos principais, Franklin apresentou peixe ao molho de tucupi com tempurá de pimenta e cupim com legumes na brasa e farofa, enquanto Bárbara fez pratos de vierias com farofa de torresmo, creme de pupunha e molho cítrico de manjericão; cupim ao molho de cerveja com arroz caldoso acompanhado de salada cítrica.

Por fim, a cozinheira fechou o cardápio com as sobremesas de compota de abacaxi com capim-limão e bolo de fubá com sorvete de café, creme inglês e pipoca. E Franklin, com os doces panacota de mel de jataí com hibisco, camomila e sorvete de flor de laranjeira; e pudding de banana com pão de cará e sorbet de taioba.

Ambos foram muito bem sucedidos em todas as etapas, recebendo largos elogios dos jurados, mas como somente um pode ocupar o primeiro lugar, a decisão foi tomada por conta das diferenças em detalhes, e sagrou-se campeã a brasiliense Bárbara, responsável por demonstrar uma cozinha repleta de memórias e afeto.

