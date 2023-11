MasterChef Profissionais: Descubra quem deixou o programa na semifinal

Nesta terça-feira (07) o oitavo episódio do MasterChef Profissionais rendeu fortes emoções aos jurados e participantes, que enfrentaram provas tensas, vivenciaram uma tragédia e caíram no choro com alguns resultados.

Desta vez, além da desclassificação de Moisés pelo infeliz acidente com o resultado final do prato, o talent show encerrou a participação de Yuri. O cozinheiro concorreu pela última vaga da final com Bárbara no desafio da terrine en croûte, e ficou para trás por pequenos detalhes do preparo.

Em entrevista ao Band.com, embora não tenha chegado à tão sonhada final, Yuri celebra sua participação: “Fiquei muito feliz com o meu trabalho. Fiz receitas legais, ganhei várias provas, e estou muito feliz. Terceiro lugar é muito bom”. “A cabeça fica muito doida no programa. São muitas emoções, muitas sensações que você nunca teve na sua vida. Se você tem uma cabeça boa, você consegue chegar até o final”, avalia.

O chef também afirma que participar do MasterChef contribuiu para a sua evolução na gastronomia e principalmente para a perda da timidez “Eu sou um bicho do mato, e estar falando com vocês agora é muito difícil. O Yuri do início do programa era uma pessoa tímida, que não acreditava tanto no seu potencial. Agora, eu acredito muito mais”.

