MasterChef Profissionais: descubra quem deixou o programa no 5° episódio

Nesta terça-feira (17) o programa MasterChef Profissionais chegou ao 5° episódio e se despediu de mais um participante da temporada. Depois do desafio em equipe, os cozinheiros que caíram na belinda tiveram de fazer do zero um embutido com frutos do mar e apresentá-lo em algum prato.

Cintia, responsável pela equipe perderora na prova anterior, encarou a etapa eliminatória e acabou se atrapalhando nos processos, entregando um resultado que desagradou o paladar dos jurados. Assim, ela se despediu da bancada do reality e entregou o avental.

Em entrevista ao Band.com, a chef justificou não estar triste pela saída: “Fui eliminada em uma prova técnica com um ingrediente que eu nem conhecia. Já fiz linguiça de algumas coisas, mas nunca tinha feito uma linguiça de peixe”. Ainda, ela celebra sua trajetória e o fato de ter se destacado em uma competição de alto nível: “Só de ter participado desses episódios e ter sido uma voz tão diferente, tão destoante, já me sinto vitoriosa. Não tenho formação gastronômica, não venho de escolas renomadas. Sou de família de trabalhadores, sou mina de ocupação, militante política. Acho que eu cheguei até longe”.

