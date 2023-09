MasterChef Profissionais: Descubra quem foi eliminado na última terça-feira (26)

Acaba de ir ao ar o segundo episódio da 5ª temporada do MasterChef Profissionais, contando com duas dinâmicas eletrizantes. A primeira foi um leilão de pratos clássicos, onde os 11 participantes usaram o tempo de duração da prova como moeda de troca para conquistar os pratos mais desejados para reproduzir versões convencionais e veganas.

O maior destaque da etapa foi Yuri, que apresentou um(a) agradável bobó vegano, responsável por arrancar elogios do júri. Bárbara, Raquel, Rozana e Vinicius também mandaram bem e subiram ao mezanino, garantindo mais uma semana de permanência no jogo, enquanto os demais tiveram de enfrentar etapa eliminatória, que exigiu receitas doces e salgadas usando o tomate como ingrediente principal.

Após um baixo desempenho e uma entrega abaixo do esperado, o (a) chef Tarek teve de retirar seu avental e deixar a bancada do reality. [inserir fala do participante eliminado ou a avaliação de algum jurado aqui]

Receitas testadas e aprovadas

Se você mal pode esperar pelo episódio da próxima semana, que tal trazer a experiência MasterChef para a sua cozinha? Aprimore suas habilidades culinárias reproduzindo algumas receitas exclusivas do Paladar. Aprenda a fazer uramaki ebitem, crème brûlée ou challah.