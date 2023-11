MasterChef Profissionais: Dinâmica faz Moisés e Jacquin entrarem em uma ‘luta’ hilária

Nesta terça-feira (31) foi exibido mais um episódio da 5ª temporada do MasterChef Profissionais, onde o top 5 enfrentou uma prova de serviço comandada pela chef Helena Rizzo e uma prova eliminatória de confeitaria com chocolate.

Disputando quatro cobiçadas vagas para a semifinal, os participantes deram tudo de si nos desafios, e certamente encontrarm percalços. Um deles foi Moisés que tentou usar uma centrífuga pela primeira vez para preparar um sorbet. “Nunca tinha trabalhado com [esse equipamento] antes na vida; tava me dando muito trabalho”, confessou em trecho registrado em vídeo no Band.com.

Jacquin notou a dificuldade do cozinheiro, Jacquin foi até a sua bancada para checar se estava tudo bem, dentro do possível. Ao se deparar com a postura atrapalhada de Moisés, o francês caiu na risada. “Ele é maravilhoso”, disse. “Escuta, quando você acabar a luta com a centrífuga, começa a fazer uma coisa, tá? Boa luta para você”, acrescentou brincando.

