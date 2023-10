MasterChef Profissionais: Erro de participante causa desclassificação; entenda

Nesta terça-feira (10), a prova eliminatória teve surpresas que deixaram os corações dos participantes mais apertados. Além da eliminação já reservada para o cozinheiro de pior performance da noite, outro foi desclassificado da competição por não cumprir uma regra básica do desafio.

Na etapa, todos que caíram na belinda tiveram de preparar três entradas com miúdos selecionados por Yuri. Raquel cometeu um grande deslize ao escolher os ingredientes pegando acidentalmente um coração bovino ao invés do cérebro.

A competidora ainda preparou as entradas com o que tinha em mãos, mas, por não atingir o objetivo principal, foi desclassificada. Ainda, seu prato foi apresentado com a proteína crua, e Jacquin se recusou a provar.

Em entrevista ao Band.com, emocionada, Raquel confessou: “Estou arrasada. Estou muito frustrada por ter saído por um erro imbecil. Não saí pela minha cozinha, saí porque dei mole. Eu não sei, eu não consigo explicar [o motivo pelo qual as peças foram trocadas. Só notei que eu peguei o coração na bancada”.

