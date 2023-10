MasterChef Profissionais: Fogaça faz comparação inusitada sobre espaguete de participante

O chef Henrique Fogaça comparou o prato de um dos participantes do MasterChef Profissionais 2023 a “larvas” no terceiro episódio do programa, que foi ao ar na última terça-feira (3). As informações são do Band.com.

“Seu espaguetinho parecem larvas, pequenas larvas no prato. Eu acho que você cozinha melhor e pode entregar mais. Pode ou não?”, questionou o veterano.

Após perder na prova em equipe, de confeitaria, Yuri foi o destaque negativo no desafio do tournedos rossini com técnicas moleculares.

A chef Helena Rizzo também chamou o mesmo prato, um espaguete de vinho tinto, de “minhoquinhas”.

O participante ficou entre os piores da noite, mas quem acabou sendo a eliminada da vez foi Bruna.

