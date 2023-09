MasterChef Profissionais: Fogaça não poupa em critica sobre aparência da receita de participante

O segundo episódio do MasterChef Profissionais, que foi ao ar nesta terça-feira (26), foi emocionante por muitos motivos. A primeira dinâmica da noite propôs um leilão de pratos clássicos, onde os competidores usaram os tempos de prova para ‘comprar’ as receitas disponíveis e, então, reproduzi-las em suas próprias versões.

No meio da prova, o trio de jurados surpreendeu a todos exigindo que os pratos fossem veganos, então os cozinheiros tiveram de repensar suas estratégias em um curto período de tempo para preparar suas refeições sem nenhum produto de origem animal.

Bruno acabou ficando com uma sopa francesa originalmente feita com frutos do mar chamada bouillabaisse. A versão vegana do profissional foi feita em 35 minutos e até tinha sabor, mas passou longe da proposta. “Seu prato está temperado, mas está longe de um bouillabaisse”, disse Fogaça, que não deixou de pontuar a aparência da comida: “A apresentação parece uma natureza-morta”.

Bruno ficou entre os destaques negativos do desafio, tendo de enfrentar a prova eliminatória com 10 minutos a menos ao lado de Bruna e Moisés. Os três resistiram no desafio do tomate e permanecem mais uma semana no reality.

