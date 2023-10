MasterChef Profissionais: Fogaça tira onda com participante com piada de duplo sentido

Moisés esteve à beira da eliminação no episódio desta terça-feira (17) do MasterChef Profissionais. Ele acabou sendo um dos destaques negativos da noite ao apresentar o sanduíche katsu sando com recheio de robalo.

Henrique Fogaça não apreciou o prato e questionou o cozinheiro, tirando onda. “Sua linguiça está envergonhada? Parece que sua linguiça está se escondendo.” Segundo o chef, Moisés não deu ênfase ao elemento principal da prova. “Tem mais pão, mais abacate; você acabou ocultando o seu trabalho.”

De acordo com a Band, Erick Jacquin concordou com a análise de seu colega. “Isso vai ser ‘X’ em tudo?”, perguntou ele. “A prova era sobre o sanduíche, certo?”, continuou o chef questionando. Moisés admitiu ter se sentido tenso com a situação: “A adrenalina mudou drasticamente. Você está confiante e, de repente, tudo desaba. Isso me preocupa bastante”, confessou ele.

