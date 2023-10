MasterChef Profissionais: Helena Rizzo se surpreende com técnica inusitada de participante

No terceiro episódio de MasterChef Profissionais 2023, da Band, o participante Vinícius surpreendeu a chef Helena Rizzo ao ensiná-la uma técnica.

“Eu vi você fazendo as esferas, você colocou óleo na solução?”, questionou a veterana. Em resposta Vinícius disse que, na verdade, fez a pérola e que usa o óleo para estabilizar e que depois passa na água para tirar o sabor de óleo.

“Essa eu não conhecia, muito bom”, elogiou a chef. Rizzo ainda disse que o ponto do filé mignon estava ideal.

Apesar do ótimo prato, foi Bárbara quem entregou o melhor trabalho e venceu a prova. Ela subiu ao mezanino ao lado de Vinícius.

Receitas testadas e aprovadas

