MasterChef Profissionais: Jacquin confunde nome de participante do programa: ‘T-Rex’

No último episódio de MasterChef Profissionais 2023, exibido na terça-feira (26), Erick Jacquin confundiu o nome do participante sírio Tarek, conforme o Band.com

Mesmo com Helena Rizzo e Henrique Fogaça tentando ajudar, Jacquin chamou o competidor de “Tales” na hora de apresentar seu prato. “Na final do programa eu conseguirei”, prometeu o chef francês.

Tarek ainda tentou ajudar, dizendo que ele poderia pronunciar como “Tarrek”. Jacquin, então, brincou que parecia “um dinossauro, um ‘T-Rex’”.

