MasterChef Profissionais: Jacquin descarta prato de participante; veja o que aconteceu

Na última terça-feira (31), foi ao ar mais um episódio de MasterChef Profissionais 2023, no qual os participantes Bárbara, Moisés, Vinicius e Yuri enfrentaram uma prova com chocolate e tiveram que entregar uma caixa com bombons e trufas.

O desafio desesperou os cozinheiro, pois além de Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça, o chocolatier Alê Costa também avaliou os competidores.

Ele e o chef francês foram perguntar a Vinicius o que ele pretendia entregar. O participante afirmou que faria uma trufa de castanha-de-caju com um crocante de bacon, uma trufa com licor de laranja, um bombom de romeu e julieta e um bombom com doce de banana.

Sobre a prova desafiadora, Vinicius brincou: “Vamos nos desesperar com calma. É isso. O desespero tá garantido, mas que seja com calma”, declarou.

Infelizmente, seus chocolates não deram certo. Jacquin chegou a dizer que não conseguiria comer seus doces até o final e o resultado levou à eliminação de Vinicius. Apesar disso, o cozinheiro contou ao Band.com.br que deixa o programa “em paz”.

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

Assim como no MasterChef, o Paladar tem uma série de receitas testadas e aprovadas que podem ser replicadas em casa, confira aqui.