Masterchef Profissionais: Jurados contam qual prato mineiro é o favorito deles; descubra

Qual é o seu prato mineiro favorito? Os jurados do MasterChef Profissionais têm uma resposta pronta. Entre as inúmeras e deliciosas iguarias do estado, Erick Jacquin e Helena Rizzo escolheram a galinhada como o melhor prato.

Jacquin destaca a qualidade dos produtos mineiros: “As galinhas são excepcionais em Minas Gerais, e a galinhada é preparada de forma incrível. Há tantas opções... Galinhas maravilhosas, queijos incríveis... Os mineiros realmente entendem de culinária”, afirma o chef francês em entrevista ao Band Receitas.

Para entrar na onda dos chefs, que tal preparar uma galinhada? O Paladar possui uma receita de galinhada com ovo frito que é de dar água na boca.

