A 5ª temporada do Masterchef Profissionais chegará ao fim no dia 14 de novembro com uma prova que exige a apresentação de um menu de seis passos, com duas entradas, dois pratos principais e duas sobremesas.

Os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça comentam que tanto Bárbara quanto Franklin merecem levar o troféu da edição. Em entrevista à Band, Fogaça defende que a competidora tem “uma mão ótima, com entendimento da dinâmica nas provas, e agilizada”, afirmando que sua chegada até a final foi devido ao “trabalho sólido dela, planejamento, cautela e tempero”.

Sobre Franklin, Fogaça relembra que ele é o confeiteiro da edição, mas se destacou nos pratos salgados ao ter bastante “controle emocional para conseguir fazer uma prova sem se perder nas etapas”, o que ele diz ser uma “grande virtude” do finalista.

Helena Rizzo chama Bárbara de sofisticada e genuína: “Eu acho maravilhoso ela ser jovem, mãe e tão batalhadora. A gente vê que ela já tem um discurso próprio e uma cozinha em que ela acredita”. Já Franklin é, aos olhos de Rizzo, bastante ousado nos pratos. Para ela, ele gosta de “experimentar coisas diferentes” e “tem um trabalho muito bonito, ousado e arriscado, às vezes, mas ele paga esse risco e consegue surpreender”.

Segundo Jacquin, ambas as trajetórias foram belas: “Bárbara trabalhou bem, se esforçou muito e demonstrou uma mudança muito grande através do MasterChef”, enquanto Franklin deu “uma volta por cima, porque ele tentou uma vez e não entrou, e agora chegou à final”.

A final do MasterChef Profissionais 2023 acontece nesta terça-feira (14), às 22h30, e será transmitida pela Band.