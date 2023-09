MasterChef Profissionais: Mudança repentina na dinâmica da primeira prova da noite choca internautas

A primeira prova do segundo episódio do MasterChef Profissionais, que foi ao ar na última terça-feira (26) às 22h30, causou alvoroço não só entre os participantes, mas entre os telespectadores também.

A princípio, a dinâmica exigiu que os 11 cozinheiros participassem de um leilão de pratos clássicos usando o tempo de prova como moeda de troca pelas receitas de feijoada, fricassê de frango, bracciola de carne, steak tartare, picadinho, entre outros.

O objetivo era que cada competidor elaborasse uma versão própria do prato adquirido, mas algo inesperado aconteceu no decorrer do desafio: juntos, os jurados Érick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo interviram mudaram exigência, implicando que as versões deveriam ser, na verdade, veganas.

Assim, os profissionais foram obrigados a repensar suas estratégias de jogo às pressas para fazer refeições sem elementos de origem animal e, ainda assim, semelhantes às propostas originais. “O sustinho não pode faltar”, comentou uma internauta.

